Sarà un weekend all’insegna del maltempo quello del 30 e del 31 gennaio, i cosiddetti “giorni della merla“. Ecco le previsioni meteo per l’ultimo weekend di gennaio 2021.

Aggiornamento articolo ore 10:30.

Maltempo nel weekend, giorni della merla con pioggia e neve

Dopo qualche giorno di pausa dalle piogge, tra sabato 30 e domenica 31, i giorni della merla, tornerà il maltempo con una perturbazione che riporterà piogge e nevicate.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che sabato pomeriggio giungerà un fronte perturbato di origine atlantica, alimentato da correnti fresche in quota e sospinto da impetuosi venti di Libeccio e Scirocco con raffiche fino a 50-60 km/h.

Le precipitazioni, a tratti molto forti, colpiranno principalmente il Nordest, soprattutto l’Emilia Romagna, e le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania.

La neve scenderà sulle Alpi sopra i 900-1200 metri e oltre i 1600 metri sugli Appennini. La perturbazione nella notte si sposterà verso Sud, ma nel contempo farà il suo ingresso aria più fredda in arrivo dai Balcani.

Questa irruzione oltre ad alimentare ulteriormente il fronte perturbato farà calare la quota neve fin sopra i 1000-1200 metri sugli Appennini. Sin dalle prime ore di domenica il maltempo continuerà a interessare le regioni tirreniche e nel suo spostamento verso Sud abbandonerà gradualmente il Nord con le ultime precipitazioni sulle coste adriatiche.

Le previsioni meteo, giorno per giorno

Mercoledì 27. Al nord: nevicate sui confini alpini, sole prevalente altrove. Al centro: bel tempo, ma giungeranno delle piogge in Sardegna. Al sud: via via soleggiato ovunque.

Giovedì 28. Al nord: ancora nevicate sui confini alpini, sole e nubi altrove. Al centro: nubi in aumento sui settori tirrenici. Al sud: cielo poco nuvoloso, a tratti localmente coperto.

Venerdì 29. Al nord: proseguono le nevicate sui confini alpini, cielo coperto altrove, rari piovaschi. Al centro: cielo spesso coperto, piogge sugli Appennini. Al sud: piogge su Campania e Calabria tirrenica, più sole altrove. Sabato e domenica con perturbazione atlantica.

In arrivo i tre giorni della merla

Gli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31 vengono definiti i Giorni della merla. Il significato è da cercare in una leggenda popolare che dice “se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà mite; se invece sono caldi, la primavera arriverà in ritardo”.

“Dovete sapere che i merli, un tempo, avevano delle bellissime piume bianche e soffici. Durante il gelido inverno, raccoglievano nei loro nidi le provviste per sopravvivere al gelo, in modo da potersi rintanare al calduccio per tutto il mese di gennaio. Sarebbero usciti solo quando il sole fosse stato un poco più caldo e i primi ciuffi d’erba avessero fatto capolino tra i cumuli di neve. Così, aspettarono fino al 28 di gennaio, poi uscirono. Le merle cominciarono a festeggiare, sbeffeggiando l’Inverno: anche quell’anno ce l’avevano fatta; il gelo, ai merli, non faceva più paura! Tutta questa allegria, però, fece infuriare l’inverno, che decise di dare una lezione a quegli uccelli troppo canterini: sulla terra calò un vento gelido, che ghiacciò la terra e i germogli. Persino i nidi dei merli furono spazzati via dalla tormenta. I merli, per sopravvivere al freddo, furono costretti a rintanarsi nei camini delle case. Lì, il calduccio li riscaldò e permise loro di resistere. Solo a febbraio la tormenta si placò e i merli poterono riprendere il volo. La fuliggine dei camini, però, aveva annerito per sempre le loro piume bianche: fu così che i merli divennero neri, come li possiamo vedere oggi”.