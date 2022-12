Previsoni meteo per oggi, martedì 27 dicembre e domani, mercoledì 28. L’alta pressione africana continua a stazionare sull’Italia. Ciò però no si tramuta in belle giornate. ILMeteo.it comunica infatti che la giornata di oggi sarà all’insegna di cielo in gran parte coperto (al Nord e al Centro) e nebbioso al Centro-Nord, anche con qualche pioviggine sull’alta Toscana e sulla Liguria di Levante. Attese nebbie anche sulla pianura viterbese e lungo le coste adriatiche e calabresi ioniche (al mattino).

Previsioni meteo oggi: nuvole e nebbia al Nord e al Centro, sole al Sud

Al Sud invece avremo un più ampio soleggiamento.

Previsioni meteo per domani

Nella giornata di domani, iLMeteo.it prevede ancora la presenza dell’anticiclone che stazionando comanda il tempo sull’Italia. Giornata sempre con cielo in gran parte coperto al Centro-Nord, soprattutto sulla Pianura Padana e lungo le coste. Tantissime nubi anche in Puglia e in Campania (qui migliorerà nel pomeriggio con sole prevalente). Non mancheranno le nebbie, soprattutto in Pianura Padana, ma anche in Toscana, Umbria, alto Lazio, Marche interne e Puglia meridionale.

