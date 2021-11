Previsioni meteo, ancora 3 giorni di forti piogge e nubifragi: ecco le regioni più colpite

Previsioni meteo: piogge intense e ancora nubifragi colpiranno il Nordovest, (specie il Piemonte), la Sardegna e anche Calabria ionica, Basilicata e Puglia meridionale. Per altri tre giorni l’Italia sarà ingabbiata in una circolazione ciclonica che soltanto da giovedì sembra risolversi definitivamente.

Le previsioni meteo per domani

Queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Martedì il tempo comincerà a migliorare in Piemonte, ma non lo farà al Sud, al Centro e su Lombardia ed Emilia Romagna. Su queste zone sono attese precipitazioni via via più diffuse e anche sotto forma di nubifragio su Puglia, Molise, Abruzzo e Marche. Continuerà a piovere in Sardegna e comincerà a peggiorare anche sulla Sicilia occidentale.

Il maltempo dei prossimi giorni

Mercoledì le piogge si faranno meno incisive e distribuite in forma più irregolare, soprattutto al Centro-Sud. A partire da giovedì l’alta pressione delle Azzorre tornerà a conquistare il nostro Paese a partire dal Nord verso il resto d’Italia entro venerdì ponendo così fine a questa ondata di maltempo. La pausa anticiclonica però non avrà vita lunga, infatti dal Circolo Polare Artico una massa d’aria molto fredda è pronta a piombare sull’Italia verso la fine del mese. Se ciò venisse confermato assisteremo al primo assaggio d’inverno con un crollo delle temperature anche di 10°C su tutte le regioni.