La neve annunciata dalle previsioni meteo per San Valentino è arrivata su parte del nordovest dell’Italia, insieme alla pioggia. Ma sta per tornare il sole con l’alta pressione.

Temperature in rialzo

Sono le previsioni meteo di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilMeteo.it, che ricorda come in Italia “la stagione invernale sia stata con una temperatura superiore di 0.5° C rispetto alla media, e il mese di gennaio uno dei più secchi degli ultimi decenni con un deficit di quasi 5 miliardi di metri cubi di pioggia rispetto al quantitativo medio: -56% di precipitazioni a livello nazionale, fino a -76% nel nordovest, secondo i dati Icona Clima”.

Previsioni meteo: ancora neve, poi il sole

Nelle prossime ore la neve cadrà abbondante sulle Alpi e le Prealpi orientali sopra i 350-500 metri, ma è previsto un rapido scioglimento del manto bianco già da giovedì 17.

“Subito dopo la perturbazione – aggiunge Tedici – sono attesi valori termici eccezionali per il mese di febbraio, fino a 12° C in più rispetto alla media del periodo. Non sono escluse massime anomale oltre i 20° C anche in molte città del centro-nord. In sintesi, l’alta pressione, che non ci ha quasi mai abbandonato durante gli ultimi due mesi se non in queste ultime 36 ore, tornerà a fare la voce grossa. Il sole sembrerà quello di aprile, con due mesi di anticipo, in particolare in collina e sulle regioni centrali”.

Previsioni meteo per martedì 15 febbraio

Martedì 15 febbraio si prevede maltempo al nordest, abbondanti nevicate sulle Alpi orientali, in particolare sul Friuli oltre i 500 metri, neve in pianura in Emilia. Al centro rovesci sparsi con neve oltre i 1000 metri e venti tesi da ovest. Al sud giornata di maltempo con piogge e venti forti da ovest.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 febbraio

Mercoledì 16 febbraio si prevede al nord tempo soleggiato, salvo nebbie in pianura padana e gelate al mattino. Al centro una giornata in prevalenza soleggiata, fredda al mattino. Al sud del residuo maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 17 febbraio

Le previsioni meteo per giovedì 17 febbraio annunciano al nord bel tempo, salvo nebbie in pianura. Al centro una giornata soleggiata e più calda. Al sud in prevalenza sereno o poco nuvoloso. La tendenza per il prossimo weekend vede tante nuvole (soprattutto sabato) e rovesci veloci al nordest.