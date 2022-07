Previsioni meteo, Apocalisse in arrivo: il picco dell’ondata di caldo da mercoledì. Quanto durerà?

L’intensa nuova ondata di caldo, ribatezzata Apocalisse, è in atto. La massa d’aria rovente spinta verso l’Europa dall’Anticiclone Africano persisterà sull’Italia per tutta la settimana. In questa prima fase, almeno fino a martedì-mercoledì, l’Italia resterà ai margini di questa influenza perché affiancata da una saccatura sull’Europa orientale che manterrà lontane da noi le isoterme più elevate ma questo non significa che non farà caldo, le temperature saranno comunque molto elevate soprattutto nelle grandi città con minime superiori anche ai 24/25°C.

Caldo africano, il picco da mercoledì 20

Da mercoledì 20 è confermata una ulteriore intensificazione del caldo africano. L’Anticiclone, spostandosi verso il centro del Mediterraneo, abbraccerà tutta l’Italia, provocando una impennata generale delle temperature che si porteranno di nuovo intorno ai 40 gradi. Le regioni più calde saranno quelle del Centro-Nord e la Sardegna. Questa nuova fiammata africana potrebbe durare per qualche giorno.

Nei giorni successivi, quindi tra giovedì 21 e il weekend del 23 e 24 luglio si conferma una ulteriore intensificazione dell’ondata di caldo, che si conferma essere eccezionale e molto intensa. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato con poche nuvole in montagna e basso rischio di fenomeni.

Quando finirà l’ondata di calore?

Al momento l’ondata di caldo potrebbe proseguire almeno fino al prossimo weekend. I modelli meteorologici non prevedono nessuna interruzione al momento della lunga quarta ondata di caldo dell’estate, che quindi potrebbe proseguire persino durante l’ultima settimana di luglio.