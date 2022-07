Previsioni meteo: arriva un po’ di pioggia, ma solo al Nord e non durerà molto

Le previsioni meteo ci dicono che in Italia la settimana è iniziata con un’altra giornata molto calda. Anche oggi sia in Val Padana sia nelle zone interne del Centro-Sud si misureranno ancora temperature massime superiori ai 35 gradi. Nella seconda parte della giornata – secondo le previsioni di Meteo Expert – una perturbazione atlantica raggiungerà le Alpi. Per poi dar luogo entro domani mattina a una veloce fase temporalesca che interesserà anche parte della pianura padana.

Al seguito di questo passaggio perturbato affluirà aria un po’ meno calda che determinerà un’attenuazione dell’ondata di calore, soprattutto sulle regioni settentrionali. Tra martedì e mercoledì un lieve e temporaneo calo termico favorirà anche il Centro e la Sardegna occidentale, qui per effetto di venti di maestrale. Al Sud invece l’ondata di calore subirà solo una leggera attenuazione. Un’altra perturbazione atlantica associata a nuovi episodi temporaleschi dovrebbe sfiorare il Nord Italia tra la fine di giovedì e venerdì.

Le previsioni meteo per domani

Tra la notte e le prime ore del mattino rovesci e temporali diffusi sul Nord-Est, sulla pianura lombarda e localmente anche sull’Emilia settentrionale. In giornata schiarite sulle pianure del Nord; qualche breve episodio di instabilità sarà di nuovo possibile in Liguria, sull’Appennino settentrionale, su quello marchigiano e abruzzese, sulle aree alpine e prealpine del Nord-Est. Sul resto del Centro-Sud sarà un’altra giornata prevalentemente soleggiata, fatto salvo qualche annuvolamento al mattino lungo il basso Tirreno. Il caldo inizierà ad attenuarsi al Nord: temperature in lieve calo anche al Centro, in Campania e nell’ovest della Sardegna. Altrove valori per lo più stazionari.

Le previsioni meteo per mercoledì

Tra la notte e le prime ore del mattino possibili temporali sulla pianura piemontese, in Liguria e sulla Lombardia occidentale. In giornata sulle regioni settentrionali nuvolosità variabile; tempo prevalentemente soleggiato sulle isole e sulle regioni centro meridionali. Durante il pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali isolati sulle Alpi e in prossimità dell’Appennino tosco emiliano. Sporadici temporali di calore su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, rilievi lucani. Temperature in calo nei valori minimi al Nord; massime in lieve calo su Piemonte, Lombardia settentrionale, regioni del versante adriatico, senza grosse variazioni altrove; al Nord si registreranno temperature più vicine alla norma.