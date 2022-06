Caldo africano e temporali: le previsioni meteo per questa terza settimana di giugno annunciano sbalzi di temperature e di tempo improvvisi.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, l’alta pressione di matrice africana che dall’entroterra marocchino si è estesa alla Spagna potrebbe portare in Italia qualche temporale, per lo più vicino ad Alpi e Appennino centrale, ma con possibili fenomeni anche nelle aree limitrofe. Sulle altre zone, invece, si prevede gran caldo, con temperature fino a 40 gradi in Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 14 giugno

I primi temporali potrebbero esserci già nella giornata di martedì ma soprattutto in quelle di mercoledì e giovedì.

In particolare martedì le zone più a rischio temporali sono le Alpi occidentali, l’Appennino ligure, l’Appennino tosco-emiliano, l’Appennino laziale e abruzzese e quello campano-molisano. Altrove il tempo sarà soleggiato e caldo, prevedono i meteorologi di 3bmeteo.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 giugno

Nella giornata di mercoledì temporali più probabili su Alpi e Prealpi, con possibilità di pioggia anche in pianura. Sulle altre zone il tempo rimarrà soleggiato.

Le previsioni meteo per giovedì 16 giugno

Giovedì 16 giugno le zone più esposte ai temporali saranno le Alpi e le Prealpi centro orientali e l’Appennino centro meridionale, soprattutto tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Altrove continuerà a brillare il sole.