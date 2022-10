Previsioni meteo, con l’anticlone aumenta lo smog: ecco dove l’aria sarà irrespirabile nei prossimi giorni

L’anticiclone sta dominando il clima di metà ottobre regalandoci delle giornate da “ottobrata” almeno fino al 20. Questo tipo di clima, come forse ormai abbiamo imparato, favorisce un forte ristagno dell’aria e nebbia. Risulta di fatto inesistente il ricambio delle masse d’aria e le sostanze inquinanti che vengono immesse al suo interno continuano ad aumentare e a concentrarsi nei bassi strati.

L’anticiclone porta lo smog e l’inquinamento alle stelle: la Pianura Padana la più colpita

La prima zona che in Italia subisce sforamenti di alcuni parametri, come il PM10, è come sempre la Pianura Padana a causa della sua conformazione. Concentrazioni inferiori, ma sempre di una certa importanza, si hanno anche nei grandi centri urbani del Centro Italia.

Smog e inquinamento alle stelle nei prossimi giorni, ecco dove l’aria sarà velenosa

Nei prossimi giorni gli inquinanti nei bassi strati non faranno altro che intensificarsi. Già da domani, mercoledì 19 ottobre, sono attesi valori anche superiori a 50µg/m3 sulla Val Padana, con picchi di 60 e oltre su parte del Piemonte e del Veneto.

Gli stessi valori anche nel giorno successivo prima di subire, venerdì potremmo, un ulteriore incremento con punte di 60-70µg/m3 in Piemonte sull’area di Torino. Valori che si manterranno leggermente inferiori sulle aree lombarde e venete.

Limitazioni da oggi al traffico in Emilia Romagna e Lombardia

Per far fronte all’aumento degli inquinanti, nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara entrano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria che prevedono limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4). I provvedimenti emergenziali saranno attivi almeno fino a mercoledì 19 ottobre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino sull’aria.

Limitazioni temporanee di primo livello per il mantenimento della qualità dell’aria anche in Lombardia a Milano, Lodi, Cremona e provincia.

Forse dovresti anche sapere che…