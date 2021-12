Previsioni meteo della settimana: allerta temporali e neve, arriva ondata di freddo

Ecco le previsioni meteo per la settimana da parte de iLMeteo.it con l’arrivo di un’ondata di freddo e gelo che porterà neve e temporali. Allerta meteo per il ponte dell’8 dicembre con l’arrivo della tempesta dell’Immacolata con neve in pianura al Nord, in Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto.

Le previsioni meteo di domani

MERCOLEDI 08 DICEMBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da nevicate fino in pianura su Piemonte e Lombardia, locali in Liguria dal pomeriggio, piogge su pianure del Nordest. Neve sulle Alpi del Triveneto. Centro: La giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana e Lazio con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Cielo parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Sud: La giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Campania con molte nubi e piogge.

Le previsioni meteo per giovedì

GIOVEDI 09 DICEMBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti molto nuvoloso o pure coperto sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sul resto dei settori. clima freddo. Clima freddo. Centro: Peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana e Lazio con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Piogge bagneranno in seguito anche l’Umbria e i settori adriatici. Neve a 700m. Sud: Tempo compromesso da piogge diffuse e locali temporali possibili su gran parte delle regioni, ma forti in Campania e Puglia. Più sole sui settori ionici. Neve a 800-1000m.