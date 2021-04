Dopo una Pasquetta più o meno stabile in tutta Italia, da oggi, martedì 6 aprile, l’Italia è investata da un’ondata di aria fredda che riporta le temperature su valori in linea con la norma. Addio quindi almeno per un po’, all’alta pressione di questi giorni.

Questa fare invernale è provocata da fronte freddo che proviene dalla Groenlandia che, dopo essersi addossato lungo l’arco alpino scivolerà rapidamente lungo la Penisola.

Torna il freddo invernale: vento e temperature giù

Il passaggio di questa perturbazione sarà accompagnato da un notevole rinforzo del vento e da un generale e sensibile calo delle temperature che per qualche giorno torneranno su valori invernali, più vicine al mese di febbraio piuttosto che a quello di giugno di questi giorni.

Nella giornata di martedì arriverà anche la pioggia e la neve a quote relativamente basse sui rilievi del Nord-Est (Trieste compresa) e in Appennino.

Le previsioni di martedì 6 aprile

Martedì, a partire dalle prime ore del giorno ci sono delle piogge sull’estremo Nord-Est e in Emilia Romagna, con nevicate sull’Appennino settentrionale fino a 700-800 metri. Piogge sparse anche su Marche, Lazio, Umbria, zone interne della Toscana.

Nel pomeriggio poco nuvoloso al Nord, ma con possibili acquazzoni sull’est della Lombardia. Deboli precipitazioni nelle zone interne e adriatiche del Centro, con limite della neve in calo graduale fino a 800/1200 metri; deboli piogge isolate anche in Campania.

Verso sera probabili piogge sul nord della Calabria tirrenica; precipitazioni sparse sul Molise, sul nord della Puglia e sull’Appennino campano, nevose fino a 800-1000 m. T

emperature in rialzo nei valori minimi al Centro-Nord; valori pomeridiani in calo sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna; in rialzo in Sicilia e sulla Puglia.