Previsioni meteo: due giorni di piogge e temporali poi nel weekend torna un po’ di sole

Giovedì e venerdì maltempo. Sabato andrà un po’ meglio e domenica invece dovrebbe tornare il bel tempo. Questa la sintesi delle previsioni meteo per le prossime ore.

Giovedì e venerdì

“Nei prossimi giorni – si legge sul sito ilmeteo.it – si prepara una fortissima ondata di maltempo, a suon di vento e pioggia: sarà la terza perturbazione da inizio settimana a provocare una nuova fase di maltempo, ben più intensa delle precedenti. Cosa sta accadendo? Le alte pressioni rimangono ancora distanti dall’Italia che continua così a rimanere ostaggio del flusso instabile atlantico, che continua ad inviare fronti perturbati verso il mare nostrum. Il terzo di questi fronti, dopo quello che ci ha interessati tra la fine dello scorso weekend e l’inizio di questa settimana e dopo quello attualmente in atto, colpirà nelle giornate di Giovedì 29 e Venerdì 30″.

Quindi giovedì e venerdì maltempo

E nel weekend?

Nel weekend la situazione dovrebbe, dovrebbe, migliorare.

Si legge: “Allargando il nostro sguardo all’intero scacchiere emisferico possiamo vedere come tra la Penisola Iberica e il Nord Africa andrà a configurarsi una vasta area di alta pressione che si sposterà rapidamente verso l’Europa centro-meridionale. In sostanza, avremo un anticiclone ibrido, con contributi sia azzoriani, sia africani, proprio come avviene solitamente durante l’Estate”.