Previsioni meteo, il calendario dell’ondata di caldo più potente dell’anno: da domani anche 40 gradi all’ombra

Temperature in costante aumento per almeno una settimana, assenza di piogge, massime che tornano a galleggiare intorno ai 40°C con punte anche superiori. E’ il quadro drammatico di un’estate che vuol continuare il percorso intrapreso dal primo semestre, il più caldo della storia per l’Italia.

In arrivo la più potente ondata di caldo del 2022

Ancora una volta il caldo arriva dall’Algeria con la spinta di correnti calde fin verso le Isole Britanniche: sono attesi 35/37°C anche a Londra se la traiettoria della massa d’aria seguirà quanto previsto.

Per quanto riguarda l’Italia avremo una nuova “scaldata” già da oggi, poi il gran caldo potrebbe arrivare da domenica per almeno 5 giorni: si prevede un’alta pressione decisamente forte, masse d’aria roventi e un intenso soleggiamento. A tutto ciò si aggiunge un mare molto caldo con valori fino a 28°C, tipici dei Caraibi.

Il mare caldo non permette alle temperature di scendere durante la notte ed influisce in modo sensibile anche sul clima delle zone interne: inoltre i terreni privati dell’umidità, dopo lunghi mesi di siccità, non assorbono il calore ma anzi lo intensificano. A questi ingredienti dobbiamo aggiungere anche il dramma neve: sulle nostre montagne ormai è fusa da settimane e non abbiamo il fondamentale effetto albedo; sarebbe fondamentale poter riflettere sulla neve i raggi infuocati del Solleone, ma ciò non è più possibile visto le nostre attuali ‘montagne verdi’.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la nuova ondata di caldo africano sull’Italia: la speranza è che il picco del caldo record si diriga un pò più a Nord, verso la Germania, e solo marginalmente colpisca il nostro settentrione. La traiettoria è in fase di definizione, comunque vada, le temperature toccheranno nuovamente i 40°C all’ombra e non sarà una piacevole sensazione.

Le previsioni meteo del weekend

Dopo il primo rialzo termico atteso per giovedì 14 luglio, l’ondata di caldo inizierà ufficialmente venerdì 15 quando il caldo sarà intenso ovunque, spesso accompagnato anche dal disagio dell’afa, con valori per lo più compresi tra i 31 e i 37 gradi. L’intensificazione della calura sarà sensibile soprattutto al Centro-Nord dove sarà possibile osservare picchi vicini a 40 gradi. Nella giornata di venerdì le condizioni meteo saranno per lo più stabili e soleggiate. Nel pomeriggio farà eccezione un temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi orientali, bagnate anche da qualche improvviso rovescio o temporale.

Nel fine settimana la massa d’aria rovente si spingerà sul Sud Italia determinando in queste regioni un sensibile rialzo delle temperature. Un temporaneo afflusso di aria meno calda, con venti orientali, in particolare nella giornata di domenica, potrà determinare un breve e contenuto calo termico su parte del Nord. Nel corso del weekend si potranno comunque toccare picchi oltre i 35 gradi in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud.

Nella giornata di sabato 16 luglio osserveremo un aumento dell’instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord-Est, con isolati temporali che localmente potranno interessare anche le Prealpi lombarde e, in serata, l’alta pianura veneta. Da domenica le condizioni meteo torneranno a essere stabili ovunque, anche se non mancheranno locali addensamenti nuvolosi sui rilievi, specie nelle ore pomeridiane.

Che tempo farà in Italia settimana prossima?

E per la settimana successiva la situazione non dovrebbe cambiare. Le tecnologie attuali non permettono di avere una buona attendibilità previsionale al di là dei 3-4 giorni, ma la tendenza indica un persistere di condizioni eccezionali.

Secondo 3BMeteo, si va verso il “mantenimento di un robusto e rovente anticiclone mediterraneo, il quale andrebbe ad inglobare penisola Iberica, Francia, Italia e Balcani. Il tempo stabile e soleggiato sarebbe accompagnato da un clima eccezionalmente caldo, con temperature diffusamente sopra i 35 gradi e con punte che non di rado si porteranno prossime o oltre i 40 sull’Italia. Anomalie termiche quindi elevatissime in uno scenario nel quale la siccità continuerà a farla da padrone, maggiormente enfatizzata sulle regioni nord-occidentali”.