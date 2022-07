Previsioni meteo, in arrivo ondata di caldo fino a 40° sull’Italia: ecco quando e dove

Nuova ondata di caldo sull’Italia, con il termometro che tornerà a salire già da domani, mercoledì 13 luglio. Il peggio sembra arrivare dall’inizio della prossima settimana. La bolla rovente della Normandia dovrebbe infatti espandersi verso Germania, regioni alpine e poi verso il nostro settentrione.

Previsioni meteo, in arrivo nuova ondata di caldo

Secondo le ultime previsioni meteo nella seconda parte della settimana andremo a registrare una generale intensificazione del caldo. Da giovedì 14 luglio, pertanto, come sottolineano i modelli, ci sarà l’innesco della quarta ondata di calore causata dall’Anticiclone africano. La massa d’aria rovente, questa volta, arriverà a toccare anche l’Europa centrale e occidentale tra sabato 16 e lunedì 18 luglio.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 13 luglio sarà l’ultimo giorno in cui, soprattutto le regioni adriatiche e meridionali, complice la persistenza di una leggera ventilazione settentrionale, registreranno temperature sotto i 30 gradi. A ovest invece le regioni d’Italia vedranno le temperature salire fino a picchi di 34 e 35 gradi, ma non dovranno fare i conti con l’afa. Nelle settimane a seguire, invece, la canicola creerà sicuramente molti disagi e andrà a peggiorare la situazione di siccità che stiamo vivendo.

Da giovedì 14 luglio, invece, le temperature inizieranno a salire su tutta Italia. Le previsioni meteo sottolineano come venerdì si raggiungeranno diffusamente i 35-36 gradi, mentre dal prossimo fine settimana il termometro potrà avvicinarsi alla soglia dei 40, soprattutto in Pianura Padana. La calura sarà inizialmente sarà più intensa al Centro Nord. Pian piano si estenderà però anche alle regioni centro meridionali. Venerdì 15 luglio potrebbe essere una delle giornate più calde al Nord, dove non si escludono picchi di 35 e 36 gradi al Nord-Ovest e in Emilia.