Previsioni meteo, l’ondata di caldo più potente dell’estate alle porte: dal weekend picchi di 40 gradi

Da domani arriva l’ondata di caldo più potente dell’estate, con le temperature che torneranno a salire oltre i 40 gradi. L’anticiclone delle Azzorre passerà il testimone all’anticiclone africano che arriverà su gran parte dell’Europa. La bolla rovente nei prossimi giorni avvolgerà la Normandia con temperature fino a 42 gradi, poi si espanderà prima verso la Germania, poi sulle nostre regioni alpine e il nostro settentrione.

Entro il fine settimana arriverà dunque la quarta ondata di caldo della stagione che potrebbe rivelarsi molto intensa. Nella prima fase il caldo sarà particolarmente opprimente al Centro-Nord, ma poi l’aria torrida dovrebbe estendersi successivamente anche alle regioni meridionali.

Le previsioni meteo, caldo africano in arrivo

Già venerdì 15 luglio registreremo punte di 37-38°C sulle aree interne specie di Toscana, Lazio, poi Umbria, Foggiano, entroterra sardo ma soprattutto sulla Pianura Padana dove si potrebbero addirittura sfiorare localmente i 39-40°C. Questo per una concomitanza di fattori: aria decisamente calda in arrivo in quota, effetto di subsidenza dell’alta pressione, ovvero compressione dell’aria dall’alto verso il basso, aridità dei terreni con umidità relativa bassa (e quindi favorite temperature più elevate) e localmente anche l’effetto dei venti di caduta alpini e appenninici. Lungo i settori costieri la canicola verrà smorzata dalle brezze marine, tuttavia qui i maggiori tassi di umidità renderanno il caldo più afoso e quindi meno sopportabile.

Previsti 37-38°C se non oltre su città come Torino, Milano, Bologna, Brescia, Mantova, Verona, Ferrara, Piacenza, Parma. Nel prossimo weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne del Centrosud e Sardegna, mentre al Nord si perderà qualche grado, ma il caldo sarà comunque ancora intenso.

Quanto durerà il caldo?

Secondo le ultime proiezioni, la canicola africana dovrebbe tenerci compagnia anche per tutta la prossima settimana, con picchi frequenti di 38-40°C se non oltre al Centrosud. Uno smorzamento quantomeno parziale del caldo potrebbe intervenire solamente dal 23-24 luglio a partire dal Nord.