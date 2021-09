Previsioni meteo, attesi grandine e temporali in cinque regioni d’Italia. Come scrive l’Ansa citando ilmeteo.it, il clima starebbe peggiorando in maniera consistente in cinque regioni d’Italia.

Maltempo in cinque regioni d’Italia a causa di una saccatura proveniente dalla Penisola Iberica

Questo peggioramento climatico sarebbe il risultato di una configurazione barica caratterizzata da una bassa pressione che si estende da una depressione fino ad incunearsi tra due adiacenti aree di alta pressione proveniente dalla Penisola Iberica. Questa saccatura sarebbe in viaggio verso la nostra area mediterranea e provocherebbe il peggioramento climatico di cui abbiamo già parlato.

In particolare, il clima dovrebbe peggiorare al Centro – Nord. Il primo segnale di questo peggioramento sarebbero i temporali. Ma in alcune di queste zone si dovrebbero arrivare a delle autentiche grandinate.

Previsioni meteo, le zone d’Italia colpite dal maltempo

Riportiamo di seguito, le zone indicate nelle previsioni meteo de ilmeteo.it. Le zone colpite dal maltempo dovrebbero essere le pianure piemontesi e lombarde, la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige ed il bellunese.

Il maltempo dovrebbe abbattersi anche su alcune zone della Liguria e dovrebbe caratterizzare anche il nord della Toscana. Nelle altre zone d’Italia non dovrebbero registrarsi cambiamenti significativi.