Previsioni meteo nel weekend delle elezioni: previsti temporali e nubifragi

A pochi giorni dalle elezioni, le previsioni meteo confermano una fase di maltempo per una parte della Penisola. L’artefice del peggioramento un impulso fresco nord atlantico che andrà a formare un minimo di bassa pressione tra la Spagna e la Francia. Annessa al vortice un’intensa perturbazione conquisterà le regioni centro settentrionali e forse anche una parte del Sud. Ancora una volta il fronte troverà sul Mediterraneo correnti calde e umide di matrice nord africana e quindi i contrasti molto accesi fanno temere fenomeni anche violenti, a carattere di nubifragio e con possibili grandinate.

Le previsioni meteo per il weekend delle elezioni

Ecco, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, come potrebbero andare le due giornate di sabato e domenica.

Sabato 24 settembre: rapido peggioramento fin dal mattino al Nordovest con rovesci e temporali, anche intensi entro il pomeriggio, peggiora anche su Sardegna settentrionale e Toscana con fenomeni localmente intensi. Possibili grandinate durante i temporali. Neve sulle Alpi a quote medie. Tra il pomeriggio e la sera peggiora anche sul resto del Nord, su Umbria e Marche. Poche nubi sul resto del Centro, sole quasi incontrastato al Sud. Temperature in calo al Nord e sulla Toscana, in aumento altrove. Venti in sensibile rinforzo dai quadranti meridionali. Mari fino a molto mossi o localmente agitati i bacini occidentali e settentrionali.

Domenica 25 settembre: il maltempo si concentra sulle regioni centrali, possibili forti temporali tra Toscana e Lazio, forse anche sull’alta Campania. Temporali anche in Sardegna. Maggiore variabilità al Nord, lungo l’Adriatico e l’estremo Sud. Temperature in calo anche al Centro, ancora stabili al Sud, su valori estivi in Sicilia. Venti moderati o forti meridionali con mari molto mossi o agitati.