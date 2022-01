Previsioni meteo: da lunedì 10 gennaio arriva il freddo, quello vero. Quello fatto di temperature rigide, vento forte, piogge sparse e neve a quote sempre più basse. Nel corso della settimana, la situazione andrà lentamente a migliorare.

Previsioni meteo lunedì 10 gennaio 2022: freddo e vento

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi lunedì 10 gennaio 2022.

Venti freddi sull’Italia e ciclone al Sud. Maltempo diffuso sul Centro-Sud adriatico, in Sicilia e in Calabria. Piogge abbondanti e neve in collina. Rovesci inizialmente anche in Emilia-Romagna. Precipitazioni abbondanti attese sulla Sicilia settentrionale.

Sul resto del Nord cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti settentrionali, forti o anche molto forti sul Mar Tirreno che sarà agitato.

Previsioni meteo domani martedì 11 gennaio

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, martedì 11 gennaio 2022. Torna gradualmente l’alta pressione e soffiano venti settentrionali su tutto il Paese. Ultimi rovesci al Centro-Sud, soprattutto sugli Appennini e sulla Sicilia centro-settentrionale, con isolate nevicate al di sopra dei 750 metri.

Più soleggiato ma via via più freddo sul resto d’Italia. Mari in gran parte molto mossi, agitati il Mar Tirreno e i bacini attorno alla Sardegna.