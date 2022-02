Previsioni meteo per domani e i prossimi giorni: addio sole, tornano freddo e pioggia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che dopo un lungo periodo di sole è in arrivo un raid artico, con correnti fredde e instabili, che daranno vita a un veloce peggioramento dei tempo. Gli effetti, annuncia Antonio Sanò direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it , “si faranno sentire soprattutto sui versanti di confine dell’arco alpino e su molti tratti del Sud”. L’atteso calo delle temperature darà vita a qualche nevicata sui rilievi a quote mediamente prossime ai 900/1000m. I venti poi soffieranno con forte intensità dai quadranti settentrionali, in particolare sull’area tirrenica, su quella ionica e sul medio e basso Adriatico.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sulle regioni settentrionali, in particolare al Nordovest, i venti valicheranno le vette alpine riuscendo così a correre a grandi passi verso le adiacenti zone pianeggianti dove sono attesi i classici venti di Favonio (Foehn). Qui il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso e l’atmosfera sarà limpida e anche piuttosto mite di giorno, con valori localmente al di sopra delle medie stagionali (fino a 18 gradi a Torino e Milano). Da martedì 8 febbraio, tuttavia, il tempo è destinato a cambiare nuovamente grazie al ritorno di un vasto anticiclone che dominerà incontrastato per alcuni giorni, riportando ovunque condizioni di tempo maggiormente stabile e asciutto.

Le previsioni giorno per giorno

Martedì 8. Al nord: sole. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo, venti ancora forti settentrionali. Mercoledì 9. Al nord: sole prevalente. Al centro: tutto sole. Al Sud: condizioni di tempo stabile e soleggiato.