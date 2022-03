ILMeteo.it comunica le previsioni meteo sull’Italia per i prossimi giorni, in cui avremo un po’ di sole ma ancora temperature basse. Poi dopo giovedì ci sarà qualche grado in più. Ma attenzione, l’inverno non è ancora finito. In Molise per esempio dalla notte scorsa nevica anche a quote collinari e non mancano disagi soprattutto sulle strade di montagna. In netto calo le temperature: stamattina 3 gradi sotto zero a Campobasso, 8 gradi sotto zero invece nelle località di montagna come Campitello Matese e Capracotta (Isernia).

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

MERCOLEDI 09 MARZO: Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con nubi isolate solo sulle Alpi occidentali. Temperature stabili. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con qualche nube in più solo su Abruzzo e Molise. Venti settentrionali. Sud: La giornata trascorrerà con un un cielo molto nuvoloso o localmente coperto sugli Appennini, con nubi sparse in Campania e più sereno sul resto delle regioni. Venti forti da Nord.

GIOVEDI 10 MARZO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dall’aumento della nuvolosità su Liguria e Piemonte occidentale, il cielo sarà sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 12 e 17 gradi. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più lievemente nuvoloso. Temperature in aumento. Sud: Alta pressione che protegge le nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sui settori appenninici, con rischio di temporali sulla Puglia. Poco nuvoloso altrove.