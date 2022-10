Previsioni meteo per i prossimi giorni: prosegue il caldo, temperature fino a 34 gradi FOTO ANSA

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che è sempre estate, la stagione soleggiata e calda che ci accompagna dal 10 maggio sembra non voler finire mai. Ecco ancora una volta l’Anticiclone Scipione l’Africano, come avvenuto già nella prima parte di giugno. Questo campo di alta pressione riporta condizioni stabili, soleggiate e con temperature massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo. I valori, nei prossimi giorni, arriveranno a 34°C. Vivremo una fase eccezionale di caldo senza precedenti: fino ad oggi il 2022 è l’anno più caldo dal 1800, si va verso il nuovo record da 222 anni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che nei prossimi giorni, e su gran parte del Paese anche nelle prossime settimane, le temperature resteranno anomale e tipiche di fine primavera o inizio estate: saranno elevate ovunque fino a domani, poi da venerdì caleranno al Nord per l’arrivo di qualche acquazzone, localmente intenso sulle Alpi. Sulla catena alpina vedremo qualche fiocco di neve oltre i 2500 metri. Sul resto dello Stivale bel tempo e caldo potrebbero persistere fino a novembre. Il quadro di insieme meteorologico vede un ‘Blocco ad omega’ con l’anticiclone Scipione l’Africano bloccato da due cicloni: il primo sulle Azzorre ed il secondo sulla Turchia.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 20. Al nord: bel tempo salvo foschie dense e nebbie in pianura; peggiora in serata al Nord-Ovest. Al centro e al sud: soleggiato. Venerdì 21. Al nord: piogge sparse a ovest, intense su Alpi e Prealpi. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: ampio soleggiamento. Tendenza. Ancora Anticiclone Scipione l’Africano con Ottobrata Bis al Centro-Sud, instabile al Nord con qualche acquazzone, localmente anche tra Toscana e Marche.

