Previsioni meteo per i prossimi giorni: sabato ancora qualche temporale, poi torna il sole

Tempo brutto oggi, venerdì 30 settembre e tempo un po’ meno brutto sabato. Domenica invece la situazione dovrebbe decisamente migliorare. Questa la sintesi delle previsioni meteo per le prossime ore.

Venerdì

Sarà un venerdì all’insegna del maltempo un po’ in tutta Italia.

“Maltempo con nuvolosità anche compatta, rovesci e temporali – si legge su meteo.it – al Nord, nelle regioni centrali, tranne Abruzzo e Molise, in Campania e Sardegna; il rischio di forti temporali con grandine e locali nubifragi sarà maggiore al Nord-Est, su Levante Ligure, versante tirrenico, Umbria, Marche e ovest della Sardegna. Tempo più soleggiato in Puglia, fino a metà giornata anche in Basilicata e Calabria; tra pomeriggio e sera peggiora in Sicilia e nella bassa Calabria”.

E nel weekend?

Nel weekend la situazione dovrebbe, dovrebbe, migliorare.

“Tempo instabile al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali localmente di forte intensità. Piogge e rovesci sparsi anche in Friuli Venezia Giulia e fino al mattino su Lazio e zone interne delle altre regioni centrali. Graduale miglioramento in tutto il Centro-Nord nella seconda parte della giornata”.

