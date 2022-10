Previsioni meteo per i prossimi giorni: sole e caldo fino a domenica con l’ottobrata

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di un clima mite da ottobrata che garantirà una settimana di tempo stabile. Il vasto campo di alta pressione che ricopre l’Europa centro meridionale si sta infatti rinforzando e assicurerà nei prossimi giorni condizioni di stabilità atmosferica anche sull’Italia. Anche lo zero termico sulle Alpi si posizionerà a quote anomale per la stagione, fino a raggiungere i 4000 metri. Da segnalare solo la formazione di foschie e qualche banco di nebbia in pianura al Nord e nelle valli del Centro. E’ la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Le temperature saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord, e con punte localmente superiori ai 30°C, come già avvenuto anche in Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma non in tutta Italia sarà sempre sereno e soleggiato: al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana, sulle Isole Maggiori non sono esclusi locali addensamenti nuvolosi. Il contesto soleggiato vedrà infine delle sottili velature solcare a tratti il cielo. Infine, tratti sul settore meridionale, in particolare lungo il versante adriatico, potremo invece percepire timide rinfrescate dai Balcani.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 5. Al nord: più nubi sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Centro: bel tempo e caldo. Al Sud: tutto sole e clima caldo per il periodo. Giovedì 6. Al nord: bel tempo e caldo, possibili nebbie nella notte in pianura. Al centro: bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia.

Tendenza: dominio anticiclonico con il sole, possibili foschie mattutine sulle zone pianeggianti del nord e del centro.

Probabile peggioramento tra Sardegna e Sicilia da domenica.

