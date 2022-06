Previsioni meteo per il weekend dell’11 e 12 giugno: tornano sole e caldo, ma al Sud ancora qualche pioggia (foto archivio Ansa)

Le previsioni meteo per il weekend dell’11 e 12 giugno annunciano il ritorno dell’anticiclone africano, che riporterà il caldo su gran parte del Paese, ma qualche residuo temporale al Sud.

Previsioni meteo per il weekend dell’11-12 giugno

Oggi, venerdì 10 giugno, dovrebbe terminare la fase instabile che ha colpito le regioni centro-meridionali con piogge e temporali, informano i meteorologi di 3bmeteo.

Dal Nord Africa dovrebbe quindi arrivare un campo di alta pressione, alimentato da calde correnti subtropicali, che al momento sono sulla Spagna.

Previsioni meteo per sabato 11 giugno

Da sabato 11 giugno l’anticiclone africano approderà in Italia, portando caldo e sole su quasi tutto il Paese. Resterà solo una certa variabilità al Sud, con qualche pioggia sui rilievi della Calabria e della Basilicata.

Previsioni meteo per domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno il tempo dovrebbe essere stabile e soleggiato su tutte le regioni, a parte qualche annuvolamento sulle zone interne del Sud, associato piogge e temporali sui rilievi della Calabria.

Previsioni meteo per il weekend: torna il caldo

In generale le previsioni meteo per il weekend dell’11 e 12 giugno segnalano temperature in rialzo, soprattutto domenica al Nord, su Sardegna e Sicilia e sulle regioni tirreniche, dove si potranno raggiungere anche 33-35 gradi.

Sulle regioni adriatiche il clima sarà meno caldo, grazie a vento da Nord: qui le temperature non dovrebbero superare i 28 gradi.