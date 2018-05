MILANO – Dimenticatevi l’assaggio di estate delle scorse settimane: si torna all’autunno, con il maltempo in tutta Italia. Per i prossimi giorni sono previste piogge e temperature in calo, con possibili nubifragi su alcune zone e venti forti.

Si tratta, spiegano gli esperti di 3bmeteo, della prima perturbazione del mese di maggio, che aprirà una fase meteorologica molto instabile a causa della genesi di un vortice di maltempo che insisterà per qualche giorno sul Mediterraneo, portando piogge e temporali sparsi.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Già nella giornata di martedì primo maggio la perturbazione atlantica si è fatta sentire sul Centro-Nord Italia e raggiungerà nelle prossime ore le altre regioni del sud, portando piogge, temporali venti molto forti e un deciso calo delle temperature.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo per nubifragi in Emilia Romagna e venti di burrasca su Sicilia e Calabria, dove sono attesi anche temporali molto intensi. Dalla tarda serata venti forti e di burrasca interesseranno anche Basilicata e Puglia.

Ma vediamo le previsioni di 3bmeteo: