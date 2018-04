ROMA – La tregua di oggi, lunedì 30 aprile, “lascerà spazio a un peggioramento proprio in concomitanza con la Festa del Primo Maggio”.

La prima regione ad essere coinvolta sarà la Sardegna, riferiscono gli esperti di 3bmeteo, “dove si attende il maltempo più intenso con piogge e temporali. Fin dal mattino la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni del Centro con qualche pioggia sulla Tirreniche in estensione in serata a Nord Ovest, Lombardia, Emilia Romagna e regioni adriatiche“.

Le temperature, seppur in calo, saranno ancora piuttosto miti in particolare sulle regioni meridionali dove sono attese punte di 25-27 gradi per venti in rinforzo da Scirocco.

“L’aria fresca in entrata sul Mediterraneo darà vita ad un centro di bassa pressione sul Tirreno. Nel contempo l’alta pressione si rafforzerà sul Centro Europa con conseguente isolamento del vortice proprio in corrispondenza delle Penisola. Tale vortice insisterà per qualche giorno sulla Penisola portando una marcata instabilità con temperature in diminuzione”.