Previsioni meteo, prossima settimana maltempo e neve: ecco dove e quando

Tornano il maltempo e la neve la prossima settimana. L’anticiclone che ci accompagnerà nella prima parte del weekend inizierà a perdere copi già domani, domenica 21 novembre, sotto la spinta di correnti umide occidentali che trasporteranno verso l’Italia le prime nubi e deboli precipitazioni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

La perturbazione in arrivo domenica sera aprirà la strada a una fase nuovamente instabile o a tratti anche perturbata per la nuova settimana – avverte Ferrara di 3bmeteo.com –. Un primo affondo perturbato dal Nord Europa ad inizio settimana darà vita all’ennesima circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale che porterà piogge e rovesci sparsi tra lunedì e martedì, specie al Centronord. A seguire una seconda e più intensa offensiva perturbata fredda sempre dal Nord Europa potrebbe innescare condizioni di maltempo talora severo in particolare al Nord e sul versante tirrenico, con possibilità per piogge abbondanti e nubifragi.

Maltempo e neve sull’Italia

Con l’inizio della nuova settimana la formazione di una depressione ad ovest dell’Italia sarà causa di un più marcato peggioramento, con neve lunedì sulle Alpi centro-occidentali dai 1300/1500m, ma anche sull’Appennino centro-settentrionale dai 1800/2000m. Anche in questo caso non si tratterà di nevicate consistenti, salvo che sulle Alpi Marittime dove oltre i 2000m potranno accumularsi circa 15cm.

La seconda fase perturbata del periodo 25-27 novembre potrebbe essere accompagnata da aria decisamente più fredda in discesa dalla latitudini artiche, che dovrebbero raggiungere pur attenuate anche l’Italia specie settentrionale. In questa fase dunque saranno possibili nevicate talora copiose su Alpi e Prealpi anche a quote medio-basse, concludono da 3bmeteo.com