Previsioni meteo prossimi giorni: 2 cicloni sull’Italia, ancora forti temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di due cicloni sull’Italia che stanno portando forti temporali. Prima il ciclone ceco poi il ciclone Oscar: un vortice centrato sulla Repubblica Ceca ha inviato aria fresca ed instabile verso il Nord Italia provocando temporali specie al Nord-Ovest, in particolare tra Liguria, Piemonte e Toscana, e via via verso le regioni centrali e la Sardegna. Queste le previsioni de iLMeteo.it.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Da oggi sarà il ciclone simil-tropicale Oscar che dall’Atlantico e dalla Spagna porterà umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud. La situazione su queste zone potrebbe essere alluvionale a causa dell’elevato contenuto di umidità della colonna troposferica e della forte instabilità, in parte legata ancora all’azione del ciclone ceco sull’Europa centrale. Anche sulle regioni meridionali fioriranno temporali a tratti intensi. Anche giovedì ritroveremo gli stessi ingredienti meteo con rischio nubifragi specie sul versante adriatico: le piogge più forti sono attese su Abruzzo, Molise e Puglia, ma non si escludono forti temporali anche sul resto del Centro-Sud. Al Nord, di contro, sarà soleggiato e caldo.

Solo da venerdì il tempo tenderà a migliorare salvo qualche pioggia residua, attesa ancora sul Basso Tirreno, e una forte ventilazione dai quadranti settentrionali sulle regioni del Sud e del Medio Adriatico. Il weekend, dal punto di vista climatologico, sembrerà un’altra stagione: tornerà il sole e torneranno temperature estive. Probabilmente dal Solstizio d’Estate, cioè dalla prossima settimana, arriverà con l’Anticiclone Africano il vero caldo afoso, opprimente.

Forse dovresti anche sapere che…