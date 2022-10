Continua a fare caldo. Come spiega www.iLMeteo.it, siamo in presenta di una “Ottobrata bis” grazie alla rimonta dell’anticiclone africano che porta sull’Italia temperature fino a 28 gradi. Il riferimento è alle famose “ottobrate romane”, giornate soleggiate con temperature miti che sembrano più una seconda estate che l’inizio dell’autunno e che sono molto frequenti, da sempre, a Roma.

Si tratta di un bis. In queste settimane, ad esclusione di vari episodi di maltempo, ha fatto caldo e il cielo è stato prevalentemente sereno grazie ad un promontorio di alta pressione che ha regalato, tra il 2 e il 10 ottobre, temperature che hanno toccato anche 30-31°C in Sardegna.

ILMeteo.it conferma che fino a sabato 22 ottobre, la configurazione meteo sul continente europeo sarà caratterizzata da due cicloni: il primo sull’Ucraina e il secondo sulle Azzorre. Questo quadro porterà condizioni stabili sull’Italia e via via più calde durante il giorno. La notte sarà ancora autunnale con qualche banco di nebbia ed un graduale aumento degli inquinanti in pianura.

Le temperature di questo autunno anomalo: Bolzano 28 gradi, Roma 26

A Bolzano ed Oristano si toccheranno i 28°C. Siracusa ed Olbia seguiranno con 27°C. A Roma si egisteranno i 26°C. Stessa temperatura a Cagliari, Caserta e Catania. Si tratta di valori eccezionali per essere nella seconda metà di ottobre.

Lo zero termico in montagna salirà fino a 4000 metri da metà settimana. A luglio, lo zero era a 4800: ora, e siamo in pieno autunno, siamo scesi solo di 800 metri. Di questo passo i ghiacciai continueranno a fondere anche a ottobre e l’accumulo di neve inizierà sempre più tardi. D’altra parte il 2022 fino a oggi è stato l’anno più caldo dal 1800.

Dopo il 22 ottobre torneranno le piogge

L’ottobrata bis durerà dunque almeno fino a sabato 22 ottobre. A partire da quella data dovrebbe arrivare una nuova perturbazione al Nord e parte del Centro.

Le previsioni del tempo di sabato 15 ottobre

Vediamo nello specifico che tempo farà nel weekend e lunedì. Sabato 15 ottobre, al nord sarà sempre più più nuvoloso dal pomeriggio/sera. Al centro: soleggiato salvo nubi sparse in Alta Toscana. Al Sud: soleggiato con temperature massime in aumento, qualche piovasco residuo su Sicilia settentrionale.

Meteo domenica 16 ottobre

Al nord: cielo molto nuvoloso o anche coperto a tratti. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: sole e caldo per il periodo.

Meteo lunedì 17 ottobre

Al nord: bel tempo salvo nubi sparse in Liguria. Al centro: soleggiato salvo nubi sparse sull’Alta Toscana. Al sud: bel tempo con temperature oltre la media del periodo.

