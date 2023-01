Previsioni meteo fine settimana, in arrivo una bomba di gelo. Neve anche in pianura (foto ANSA)

Da domenica 15 gennaio cambia tutto. Arriva un ciclone polare che porterà un’ondata di gelo, neve, freddo e vento su tutta la Penisola. Almeno per le prossime tre settimane. E abbasserà notevolmente le temperature.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Tra 48 ore troveremo delle piogge al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio, poi nella seconda parte della giornata il peggioramento investirà anche il Nord-Est con nevicate oltre i 500 metri sulle Alpi. Sugli Appennini la quota neve sarà ancora medio-alta ma in sensibile calo nella nuova settimana.

Tutto nasce dallo spostamento dell’Anticiclone delle Azzorre verso Ovest e poi verso Nord: in pratica il suo baricentro si ritirerà verso il luogo di origine, le Isole Azzorre, e poi, da metà della prossima settimana, verso le Isole Britanniche. Se questo spostamento verso Nord venisse confermato potremo avere le condizioni giuste per l’arrivo di aria artica dalla Siberia nel weekend del 21/22 gennaio.

Bomba di gelo prevista nel prossimo weekend

Per lunedì 16 gennaio sono previste precipitazioni in Veneto e dalla Toscana fino alla Calabria; da martedì a giovedì è atteso invece maltempo forte su gran parte del nostro Paese, specie verso Lazio, Campania e Calabria ma con fenomeni diffusi ovunque. La neve è prevista a livelli collinari ed oltre i 5/600 metri potremo trovare fiocchi dalle Alpi fino alla Sicilia; al Nord e in Toscana la neve potrebbe sfiorare le pianure e, se poi venisse confermata l’irruzione artica del weekend del 21/22 gennaio, ecco allora che vedremo le spiagge bianche e i numeri tipici del Buran Artico.

