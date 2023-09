L’anticiclone africano fuori stagione porterà sole e caldo nei prossimi giorni con picchi anche di 36 gradi. Questa fase durerà almeno tre giorni, tutto il weekend e l’inizio della prossima settimana. Già da lunedì però l’anticiclone sarà costretto a subire un ulteriore ridimensionamento per l’avanzata della saccatura atlantica verso l’Europa centro occidentale. Entro lunedì sera molti temporali interesseranno Inghilterra, Francia, Germania e parte della Spagna e questo sarà un primo segnale di cambiamento anche per l’Italia.

Temporali in arrivo e scendono le temperature, ecco dove

Martedì 12 settembre qualcosa inizierà a cambiare per il Nord. Le nubi aumenteranno da ovest e dal pomeriggio potrebbero esserci già i primi rovesci o temporali al Nordovest e sulla Lombardia. Tra la sera e la notte qualche temporale potrebbe raggiungere anche i settori dell’alta Valpadana. Nessun cambiamento per il resto della Penisola con sole e caldo. Martedì dovrebbe essere anche la giornata più calda con massime fino a 35°C in Emilia Romagna al Centro e su parte del Sud. Una diminuzione è invece attesa al Nordovest soprattutto in Liguria.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Oggi, sabato 9 settembre: sole prevalente sull’Italia fatta esclusione per qualche isolato temporale pomeridiano in sviluppo sui rilievi della Sicilia e della Calabria. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente. Punte di 33/34°C potranno essere raggiunte in Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Domenica 10 settembre: sole ovunque e un ulteriore lieve aumento delle temperature. In Sardegna si potranno toccare i 35°C. 32/33°C saranno possibili in Valpadana, 34°C si toccheranno su Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Lunedì 11 settembre: ancora nessuna variazione sotto il profilo meteo con sole ovunque. Le temperature faranno invece registrare un ulteriore lieve aumento.