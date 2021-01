Le previsioni meteo per la settimana che va da lunedì 18 gennaio a domenica 24 gennaio.

Ultimi soffi gelidi siberiani, poi si spalanca la porta atlantica ed il meteo cambia nuovamente.

Previsioni meteo lunedì 18 gennaio

Nelle prossime ore registreremo le ultime piogge e qualche residua nevicata fino a bassa quota, in attesa di un avanzamento dell’alta pressione pronta ad avvolgere alcune regioni del nostro Paese.

Vediamo più nel dettaglio come evolverà il quadro meteorologico fino a questa sera.

In mattinata vivremo probabilmente la fase più instabile della giornata in quanto uno spesso tappeto di nubi avvolgerà molte aree del Centro e del Sud. Piogge sparse potranno ancora bagnare alcuni tratti interni della Sardegna, delle Marche, l’Abruzzo, il Molise e gran parte del Sud con qualche locale temporale sui comparti nord dellaSicilia. Attenzione inoltre a residue spruzzate di neve, a tratti a bassa quota, specialmente sui rilievi del Centro e della Calabria.

Seppur in un contesto ancora lievemente incerto, il meteo si manterrà comunque più tranquillo al Nord e sul resto delle regioni centrali specie su Toscana e Lazio.

Nel corso della giornata la situazione volgerà verso un ulteriore miglioramento al Centro-Nord grazie ad un provvidenziale avanzamento di una timida figura di alta pressione. A parte un po’ di nubi sparse infatti, non solo il tempo si manterrà asciutto, ma ci sarà l’occasione per godere di alcune generose schiarite.

Continuerà a rimanere più incerto invece il tempo sul Mezzogiorno soprattutto tra il sud della Calabria, il nord della Sicilia e l’area più meridionale della Puglia. Qui ci attendiamo isolate e residue precipitazioni. Tuttavia il meteo volgerà verso un deciso miglioramento anche su queste regioni specialmente verso la sera quando praticamente su tutto il Paese l’atmosfera tornerà tranquilla.

Si tratterà però solo di una breve tregua visto che, in seguito, il quadro meteorologico generale sembra destinato a subire un nuovo e severo peggioramento nel corso della settimana.

Previsioni meteo da martedì 19 gennaio a domenica 24 gennaio

Martedì 19 gennaio dovrebbe essere una giornata relativamente calma dal punto di vista climatico.

Ci attendiamo solamente il ritorno delle nebbie al Nord e qualche piovasco tra Liguria ed alta Toscana.

Da mercoledì 20 gennaio, si riaprirà la porta dell’atlantico. Quindi sono attese perturbazioni e piogge sparse a partire dalle regioni settentrionali.

Giovedì dovrebbe essere una giornata caratterizzata da piogge e rovesci climatici che si estenderanno anche alle zone tirreniche.

Per quanto riguarda la neve, stando a quanto riportato dal meteo.it, dovrebbe cadere solamente sulle Alpi oltre i 7000/8000 metri e sugli Appennini oltre i 1400 metri.

Il meteo peggiorerà anche venerdì 22 gennaio. Soprattutto al nord-est, in Lombardia e sulle regioni del centro-sud.

Sono attesi temporali tra Lazio e Campania, regioni che verranno caratterizzate anche per venti intensi lungo le coste.

Continuerà a cadere la neve sui rilievi alpini centro-orientali, sopra i 900 metri.

Come conclude il meteo.it, il quadro meteorologico resta incerto per il prossimo fine settimana (fonti Ansa e ilmeteo.it).