Previsioni meteo, sole e bel tempo fino a venerdì. Nel weekend temporali e grandinate

Previsioni meteo per l’ultimo weekend di maggio. Sole e caldo fino a venerdì 28 maggio, e nel fine settimana temporali e grandinate. L’anticiclone si prende più spazio sul nostro Paese e nei prossimi giorni garantirà delle belle giornate e via via più calde su tutte le regioni, quanto meno fino a venerdì poiché dal weekend cambierà nuovamente tutto.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da oggi l’alta pressione riuscirà ad abbracciare gran parte d’Italia. L’unica insidia è data da un passaggio temporalesco che nella giornata di domani interesserà i rilievi della Lombardia orientale, ma soprattutto gran parte del Triveneto, anche in pianura. Dopo di che spazio al sole prevalente su tutte le regioni e alle temperature che potranno raggiungere i 26 gradi non solo al Centrosud, ma anche al Nord.

Weekend con pioggia in gran parte dell’Italia

Nel weekend, 29 e 30 maggio, la situazione cambierà nuovamente, infatti un vortice ciclonico posizionato tra la Polonia e la Germania riuscirà a raggiungere anche l’Italia provocando un esteso peggioramento del tempo a suon di temporali e grandinate che dal Nord si porteranno verso il Centro e infine su parte del Sud.