Previsioni meteo: temperature roventi al sud con picchi di 37/38°C, temporali sparsi al nord

Le previsioni meteo da qui al prossimo weekend. Sono attese temperature roventi, praticamente estive, al sud con picchi di 37/38°C. Situazione diverse al nord dove sono previsti temporali sparsi. Le previsioni del tempo di iLMeteo.it.

Previsioni meteo mercoledì 25 maggio

Partiamo dal nord. Il clima sarà particolarmente instabile con temporali sparsi e calo termico. Al centro, il clima sarà mite. Quindi nel centro del nostro Paese sono attese temperature in linea con quelle attese in questo periodo dell’anno quindi calde ma non eccessive. Clima instabile in Sardegna mentre si prevede un sud soleggiato e molto caldo.

Previsioni meteo giovedì 26 maggio

E’ previsto un nord nuvoloso con qualche rovescio sporadico (si pensa all’Emilia Romagna e al Piemonte). Al centro, sono attese delle nubi sparse. Previste precipitazioni in Sardegna mentre al sud dovrebbe essere una giornata torrida e soleggiata.

Previsioni meteo venerdì 27 maggio

Al nord dovrebbe esserci un clima più instabile sui rilievi del Triveneto, sole altrove. Al centro dovrebbero esserci nubi sparse con rovesci nelle zone interne, sono previste precipitazioni in Sardegna. Al sud dovrebbe essere una giornata soleggiata e molto calda.

Previsioni meteo weekend 28 e 29 maggio

Nel weekend 28-29 Maggio è previsto un doppio attacco, aria fresca dalla Scandinavia verso il Centro-Nord e Cut-off con aria umida instabile verso il Sud.