Previsioni meteo: temporali anche al Centro-Sud fino a mercoledì, poi torna il sole ma farà meno caldo

Le previsioni meteo dei prossimi giorni fornite da 3BMeteo. Da domenica, su parte del Nord Italia e su tratti delle zone interne del Centro-Sud sono arrivati i temporali anche a tratti violenti con grandine. Temporali che si sono attenuati a partire dalla mattinata di oggi, lunedì 8 agosto.

Nel corso della giornata odierna, l’instabilità tornoerà ad intensificarsi a causa dell’arrivo di correnti relativamente più fresche che provengono dall’Europa nordorientale. Nuovi temporali sono previsti su Alpi occidentali, interne liguri, Prealpi orientali, ma anche sulle zone interne del Centro-Sud e delle isole, con locali sconfinamenti sulle zone costiere.

Ricambi d’aria provenienti dal Nord Europa faranno scendere le temperature anche al Centro-Sud

Il ricambio d’aria coinvolgerà così anche il Centro-Sud. Le temperature caleranno di parecchi gradi già dall’inizio di questa settimana. La permanenza di un’ansa depressionaria proprio sul Mediterraneo centrale, fino a metà settimana al Centro-Sud porterà piogge anche di forte intensità. Il Nord Italia avrà invece un tempo più stabile ad esclusione di un po’ di variabilità diurna sui rilievi.

Dall’11 al 13 agosto, ossia nella seconda parte della settimana, l’ansa depressionaria rimarrà posizionata tra l’Adriatico ed i Balcani portando ad una certa instabilità soprattutto all’estremo Sud. Sul resto d’Italia la situazione resterà invece stabile con temperature più in linea con le medie stagionali. Sono quindi escluse nuove fiammate roventi dal Nord Africa.

Meteo Ferragosto

Per lunedì 15 ed anche per i giorni immediatamente successivi, se le previsioni verranno confermate, ci sarà il passaggio di alcuni impulsi umidi e a tratti instabili sull’Europa centrale. Anche parte d’Italia sarà coinvolta da questo passaggio.

Le regioni più esposte sarebbero quelle alpine dove non mancheranno temporali che si alterneranno al bel tempi. I fenomeni potrebbero spingersi fino alla Val Padana ed occasionalmente in Liguria, impegnando anche parte delle regioni centrali seppur con minor intensità. Condizioni più stabili sarebbero invece attese al Sud, ancora sotto la protezione dell’anticiclone che avrebbe ancora vita facile se pur in un contesto di temperature più in linea con le medie stagionali.