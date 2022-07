Previsioni meteo, venerdì nubifragi e temporali al Centrosud. Nuova ondata di caldo africano in arrivo

In queste ore il caldo si sta finalmente attenuando sull’Italia dopo una lunga e intensa fase con temperature che hanno toccato anche i 40 gradi al Centro-Sud. Il calo termico sarà più evidente tra la fine di giovedì 7 luglio e venerdì 8, in corrispondenza del passaggio di un intenso fronte freddo in arrivo dal Nord Europa che sarà accompagnato da molti temporali tra il Nord-Est e il Centro-Sud, da una intensificazione dei venti settentrionali ma soprattutto da un brusco e sensibile calo delle temperature.

Previsioni meteo weekend, sole ovunque e temperature sotto la media

Il weekend si prospetta all’insegna del tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Le giornate saranno però un po’ ventose con mari mossi al Centro-Sud e le temperature faranno registrare valori anche sotto media lungo il versante adriatico.

Temporali localmente violenti

A causa del forte contrasto termico tra l’aria relativamente più fresca in afflusso dalle latitudini settentrionali e quella molto calda preesistente si genereranno temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandine, nubifragi e improvvisi colpi di vento nelle zone interessate dal transito del fronte. Queste saranno in una prima fase, tra oggi e domani, Marche, Abruzzo e Appennino centrale. Nel pomeriggio toccherà alle zone interne del Sud peninsulare, alla Calabria in genere e poi al nord della Sicilia, mentre entro sera si assisterà ad un’attenuazione dei fenomeni da nord. Si tratterà però di temporali localizzati che daranno luogo a precipitazioni distribuite in modo molto disomogeneo, con picchi pluviometrici locali anche di oltre 40-50mm in poche ore e accumuli invece scarsi o nulli in aree appena limitrofe.

Quando inizierà di nuovo il super caldo?

Gli esperti meteo, analizzando i movimenti atmosferici prevedono un ritorno in grande stile dell’Anticiclone Nord Africano. Pare proprio che tra la fine di luglio e l’inizio di agosto andrà ulteriormente rafforzandosi il vasto campo di alta pressione di origine africana, destinato a imporsi in maniera sempre più significativa sul bacino del Mediterraneo.

L’ultima proiezione del Centro Europeo conferma infatti una tendenza votata al caldo nel periodo tradizionalmente clou delle vacanze. Pare che dovremo fare i conti con temperature ben oltre la media fino a +5/6°C, specie sulle regioni del Nord. Ripetute ondate di caldo arriveranno dal cuore dell’Africa (Deserto del Sahara), con punte massime pronte a schizzare ben oltre i 35°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro-Sud peninsulare.