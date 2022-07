Previsioni meteo weekend: farà ancora più caldo con temperature sopra i 42 gradi

Le previsioni meteo per il weekend ci dicono che si rafforza sull’Italia l’anticiclone africano che ha portato record assoluti di caldo in mezza Europa. In Inghilterra (oltre i 40°C per la prima volta nella storia), Scozia, Galles, Irlanda. Valori roventi anche in Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania. Inizia una fase storica anche sul nostro Paese con massime fino a 40/42°C. Le temperature saliranno dapprima al Nord e sul versante tirrenico poi la canicola diventerà padrona di tutto lo Stivale.

Le previsioni meteo per il weekend

Le previsioni sono di Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come le condizioni biometeorologiche saranno molto simili a quelle del famoso agosto 2003. La prossima settimana, peraltro, potrebbe arrivare una leggerissima flessione delle temperature al Nord. Ma, essendo nel pieno dell’estate, per esattezza nel periodo più caldo dell’anno detto Solleone, dall’inizio di agosto potrebbe emergere un’ulteriore nuova minaccia nordafricana. Il termometro andrà sotto zero solo a quote superiori ai 4800 metri e dato che la montagna più alta d’Europa, il Monte Bianco, si eleva fino a 4809 metri, ecco che il ghiaccio, nota Garbinato, fonde su tutte le Alpi.

Secondo i meteorologi di Meteo Expert, farà via via più caldo anche di notte, con minime localmente anche superiori ai 25 gradi. Le perturbazioni atlantiche per molti giorni ancora si limiteranno a sfiorare al massimo i settori alpini più settentrionali generando pochi episodi di instabilità.

Le previsioni meteo giorno per giorno

Venerdì 22. Al Nord: tanto sole e caldo molto intenso, disagio. Al Centro: sole e caldo molto intenso, disagio. Al Sud: sole e molto caldo. Sabato 23. Al Nord: tanto sole e caldo molto intenso, forte disagio. Al Centro: sole e caldo molto intenso, disagio. Al Sud: sole e molto caldo, disagio. Tendenza. L’anticiclone africano potrebbe purtroppo resistere sull’Italia fino alla fine del mese con massime estreme di 40-42°C e con notti tropicali fino a 24-27°C.