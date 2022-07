Previsioni meteo weekend, meno caldo anche al sud e qualche temporale

L’ultimo weekend di luglio sarà caratterizzato da un clima meno caldo anche al Sud e dal transito di qualche temporale, in particolare sabato. Almeno per il prossimo fine settimana avremo le condizioni tipiche dell’Estate italiana, dopo lunghe settimane di caldo africano.

Previsioni meteo sabato 30 luglio

Sabato 30 luglio, riporta 3bmeteo, inizierà con una instabilità la mattina sulle regioni settentrionali, in particolare basso Veneto, basso Friuli ed Emilia Romagna, dove avremo qualche temporale. In questo frangente non si escludono ancora locali forti fenomeni nelle prime ore del mattino. Condizioni di instabilità interesseranno anche le regioni centrali, qui è atteso il transito di qualche temporale che potrà essere localmente anche forte tra la Toscana, l’Umbria e le Marche nelle prime ore della mattinata, poi nel pomeriggio anche tra Lazio e Abruzzo. Un miglioramento è previsto entro sera. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo al Nord ma con massime che potranno ancora raggiungere localmente i 33/34°C. Saranno in calo anche al Centro soprattutto lato adriatico dove non supereranno i 28°C con cali anche repentini durante i rovesci. Sulla fascia tirrenica potranno raggiungere i 32/33°C. Calo termico anche al Sud ma solo in Campania, Molise e alta Puglia. Sul resto del settore farà ancora molto caldo con punte di 38°C su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Previsioni meteo domenica 31 luglio

Domenica invece sarà caratterizzata da una sostanziale stabilità con sole prevalente al Centro Nord. Solo nelle ore centrali della giornata. Una maggiore variabilità sarà invece presente al Sud con qualche breve temporale sul basso Tirreno e tra Molise e Puglia. In serata tempo poco nuvoloso ovunque. Le temperature saranno in lieve calo al Nord, con massime non oltre i 30/32°C. Un lieve aumento è previsto sulle regioni centrali tirreniche ma sarà caldo asciutto, le massime potranno raggiungere sull’area tirrenica anche i 36/38°C mentre sull’Adriatico non dovrebbero salire oltre i 30°C. Temperature in calo contenuto anche al Sud, in particolare sul lato Adriatico dove non si dovrebbero superare i 30°C. Solo sulla Sicilia si potranno toccare punte di 34/36°C.