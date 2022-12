Da oggi, venerdì 2 dicembre, e per tutto il weekend è prevista una nuova perturbazione, la prima di dicembre. Il maltempo interesserà soprattutto il Centro-Nord portando piogge e neve su Alpi e Appennini. Già dalla giornata di giovedì sono arrivati i primi richiami sud-orientali di aria umida che hanno determinato qualche precipitazione al Nordest e in Sardegna. A partire da oggi, ad essere coinvolto è anche il Centro Italia ad iniziare dal Lazio. Il sito ILMeteo.it annuncia che la perturbazione durerà almeno una decina di giorni con piogge da Milano a Roma e diffuse nevicate sulle Alpi.

Le previsioni meteo di sabato 3 dicembre

Da domani, sabato 3 dicembre, le piogge saranno più intense tra Toscana, Lazio e Campania, ma anche al settentrione, specie nella seconda parte della giornata. Qualche isolato rovescio colpirà nuovamente la Calabria ionica.

Il meteo di domenica 4 dicembre

La prima domenica di dicembre vedrà lo stesso copione: piogge soprattutto sul Triveneto e sulla fascia tirrenica. Al Sud potrebbero passare acquazzoni un pò più diffusi dalla Sicilia verso la Calabria e la Puglia. Arriva anche la neve: già nelle prossime ore qualche fiocco è previsto sulle Alpi Orientali, ma la vera perturbazione entrerà sabato pomeriggio portando nevicate a tratti moderate su Alpi centrali e Appennino ligure, fino ai 700 metri di quota. In serata le nevicate saranno diffuse su tutto l’arco alpino da Ovest verso Est con un accumuli medi di 10-20 cm oltre i 1200 metri di quota.

Domenica 4 dicembre sono attesi altri 10-20 cm su tutte le Alpi oltre i 1300 metri di quota, con accumuli leggermente superiori sul settore altoatesino e friulano.

Il meteo nel dettaglio

Nel dettaglio Venerdì 2. Al nord: cielo coperto, spruzzate di neve sulle Dolomiti. Al centro: peggiora nel pomeriggio sulle Tirreniche. Al sud: cielo spesso coperto. – Sabato 3. Al nord: piogge via via più diffuse, neve a 1000 metri. Al centro: piogge via via più diffuse e forti sulle Tirreniche, neve a quote alte. Al sud: maltempo sulle zone ioniche.

