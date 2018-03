ROMA – Una primavera all’insegna del freddo quella arrivata il 21 marzo 2018. Nel giorno di San Benedetto, le rondini sotto ai tetti non sembrano voler ancora arrivare. La tendenza delle previsioni meteo per la settimana tra il 21 e il 25 marzo non è rassicurante: maltempo e freddo, con la neve che per una perturbazione torna anche a bassa quota.

Il sito 3bmeteo.com spiega che la perturbazione che è arrivata sull’Italia già dal 20 marzo ha portato un abbassamento delle temperature già di 10 gradi. Le previsioni parlano di un miglioramento del meteo al nord, col ritorno del sole insieme al freddo:

“Mercoledì 21 Marzo

Nord: Qualche annuvolamento residuo al mattino tra basso Piemonte ed Emilia Romagna ma senza fenomeni rilevanti, più sole altrove. Temperature in rialzo, massime comprese tra 8 e 13.

Centro: Schiarite anche ampie sulle tirreniche, nuvoloso su Umbria e adriatiche con piogge in pianura e nevicate in appenino dai 300/600m. Temperature in calo, massime tra 6 e 11.

Sud: Tempo instabile con piogge e rovesci, nevicate dai 1000-1200m, 600m tra Campania, Molise e Gargano. Temperature in calo, massime tra 10 e 14.

Giovedì 22 Marzo

Nord: Bella giornata di sole su tutte le regioni, molto fredda al mattino con gelate diffuse in pianura. Temperature in aumento diurno, massime comprese tra 9 e 13.

Centro: Instabile sui settori adriatici con residua neve a bassa quota al mattino ma in miglioramento in giornata a partire dalle Marche. Buono sul Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 7 e 12.

Sud: Maltempo diffuso con piogge e rovesci, nevicate fino a quote collinari su Campania, Molise e Gargano. Temperature in calo, massime tra 6 e 11.

Venerdì 23 Marzo

Nord: Bella giornata di sole su tutti i settori, tra la sera e la notte peggiora al Nordovest con qualche debole pioggia. Temperature stabili, massime comprese tra 9 e 13.

Centro: Alta pressione e tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sul Tirreno e qualche innocuo annuvolamento lungo l’Adriatico e in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 13.

Sud: Residua instabilità su Puglia e Calabria con fenomeni in esaurimento in giornata, soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 14”.