ROMA – Per la festa dei lavoratori del primo maggio, la Federazione nazionale della stampa italiana sfilerà a Reggio Calabria al fianco di Cgil, Cisl e Uil contro le morti sul lavoro e il precariato.

“Domani, in occasione della festa del Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil, alle quali la Fnsi è legata da un patto di unità d’azione, manifesteranno anche contro le morti sul lavoro e per chiedere al Governo di varare misure adeguate a fermare quella che è ormai diventata una grande emergenza nazionale, fanno sapere in un comunicato Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi.

“La Fnsi, che terrà la sua manifestazione a Reggio Calabria insieme con gli altri enti della categoria, non solo condivide tali proposte, ma chiederà anche un incontro alle segreterie confederali per concordare una comune iniziativa politica e mediatica. Siamo sicuri che, nella giornata del Primo Maggio, i media nazionali e locali sapranno illuminare le storie di chi, ogni giorno, contrasta le stragi sul lavoro e da lavoro e si batte per ridare dignità al lavoro in un Paese in cui mancanza di occupazione regolare, precariato diffuso e diseguaglianze sono diventati la cifra di un’epoca”, concludono Lorusso e Giulietti.