Primo nato del 2021 a Roma, si chiama Alessandro. Brindisi in sala parto un secondo dopo la mezzanotte (foto ANSA)

Il primo nato del 2021 è Alessandro. Il piccolo ha visto la luce un secondo dopo la mezzanotte all’Ospedale Cristo Re di Roma. La mamma, 26 anni, ha raccontato così la gioia a TgCom24: “E’ stata tutta una festa subito dopo la nascita: ho fatto un brindisi con i sanitari mentre lo tenevo per la prima volta tra le braccia. Una grande gioia in questo momento difficile per tutti”.

Primo nato 2021 a Roma, brindisi in sala parto

Alessandro, di 4 chili e 100 grammi, sta bene. “Il nuovo nato – si legge in una nota firmata dall’equipe seguita dal dottore Gianluigi Feminella – gode di ottima salute ed ha immediatamente salutato il 2021 con un meraviglioso vagito”.

La mamma è felice di dare l’annuncio di persona, raggiunta da Tgcom24. “Io, il papà Maksim e il fratellino di 4 anni, siamo molto felici di questa speranza che ha portato Alessandro, non solo a noi”. “Ora io e lui non vediamo l’ora di tornare a casa”, conclude.

Un primato insidiato da Aurora che, secondo la Casa di cura romana Santa Famiglia, avrebbe emesso il primo vagito appena iniziato il nuovo giorno, e da Ilary, nata allo scoccare della mezzanotte nel Salento. La sfida per il record a chi appende prima un fiocco rosa o azzurro tra le città italiane anche quest’anno è molto accesa. (fonte TGCOM24)