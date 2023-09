Priverno (Latina): trattore si ribalta, 25enne muore schiacciato

Trattore si ribalta, 25enne muore schiacciato. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 12, a Priverno, il provincia di Latina. L’uomo, Ludovico Passeri, originario di Maenza, si trovava in località Boschetto ed era sceso in un terreno boschivo per tagliare la legna a bordo del mezzo agricolo.

Come si legge sul sito di Teleuniverso, in base a una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, il trattore, passando su un punto scosceso all’interno di dell’area boscosa si sarebbe ribaltato e il corpo del giovane sarebbe rimasto intrappolato sotto il trattore.

Quando sono arrivati i soccorsi, per il 25enne già non c’era più nulla da fare. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 con l’eliambulanza. Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sollevato il mezzo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

I messaggi di cordoglio per la morte di Ludovico Passeri

Il primo cittadino di Maenza, Claudio Sperduti, ha espresso il suo cordoglio: “A 25 anni si è giovani ma non acerbi, puoi lavorare, studiare, girare il mondo, vivere in famiglia o vivere con famiglia, sognare un futuro o costruire il futuro. A 25 anni si può essere una infinità di cose, ma certo non si può morire. Non si può morire sotto un trattore. Non si può morire al lavoro – ha scritto su Facebook -. La notizia della morte di Ludovico mi ha sconvolto, cosi come ha sconvolto la nostra Comunità. Ci stringiamo al dolore della famiglia. Riposa in pace Ludovico”.

“Non avrei mai voluto ricevere questa brutta notizia, non meritavi questo destino. Eri un ragazzo speciale, sempre sorridente e con tanti sogni ancora da far avverare. Era solo ieri che ridevamo mentre montavi a cavallo. Ti porterò sempre nel cuore, come sono convinto lo faranno tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerti”, scrive un utente su Facebook, taggando il profilo del giovane. “Senza parole…sei stato un grande amico, ti sei fatto volere bene per quello che eri…una di quelle persone speciali, che come sempre…ci lasciano troppo presto. Mi mancherai grande amico mio”, commenta un amico, sempre via social.