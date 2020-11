Procida, 26enne positivo non vuole fare la fila per il tampone. Poi minaccia un carabiniere: “Ora contagio anche te” (foto Ansa)

Non vuole fare la fila e scatena il caos al drive in di Procida, Napoli. Un 26enne,positivo al Covid e in attesa del tempone di controllo, ha anche minacciato un carabiniere abbassandosi la mascherina e dicendo: “Così te lo sei preso anche tu”. Ora il ragazzo è stato denunciato.

Un 26enne in attesa del tampone di controllo, stanco di aspettare, ha perso il controllo e ha scatenato il caos nel drive in di Procida.

Il ragazzo, dopo aver danneggiato due ambulanze, minacciato il personale sanitario si è poi avvicinato al comandante dei carabinieri abbassandosi la mascherina e dicendo: “Così te lo sei preso anche tu”.

A raccontare la storia è FanPage.

Alla vista delle divise, il ragazzo ha cominciato a minacciare anche loro.

Si è avvicinato al comandante della stazione, che stava cercando di farlo calmare, si è abbassato velocemente la mascherina e, faccia a faccia, gli ha detto: “Così te lo sei preso anche tu”.

Il tampone effettuato al 26enne è poi risultato negativo, così come quello fatto al comandante.

Comandante che in attesa dell’esito si era posto in isolamento fiduciario e dopo l’esito è tornato regolarmente in servizio.

Il ragazzo, pregiudicato, è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. (Fonte: FanPage)