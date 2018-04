NAPOLI – Ha picchiato la compagna incinta e il feto è morto.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

E’ successo a Procida (Napoli) dove i carabinieri hanno arrestato e portato al carcere un uomo di 45 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. La donna, di 38 anni, era incinta di 20 settimane.

É stata lei a chiamare il 112. I militari arrivati in via Giovanni da Procida hanno chiamato i sanitari. L’uomo è stato fermato e poi arrestato. Ora è chiuso in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I due si erano conosciuti tempo fa a Procida (Napoli), dove lei lavora provenendo dalla terraferma; il 45enne è di Procida, residente in via Giovanni Da Procida, nell’abitazione dove i due avevano deciso di convivere e dove ieri sera è avvenuta quella che – stando al racconto della donna – dovrebbe essere stata l’ennesima aggressione, forse più violenta delle precedenti, ma che le ha dato la forza di prendere il cellulare e chiamare in suo soccorso gli uomini del 112.

Aggiunge Napoli Today: