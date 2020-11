Prof di giorno ed escort di notte: a Imperia un’insegnante riceve clienti, circa 70 in tutto per un giro d’affari di 8mila euro al mese.

Una settantina i clienti della prof escort di Imperia. Una doppia vita scoperta dai carabinieri di Alassio. Si tratta di clienti operai, professionisti, rappresentanti e persino giovani studenti della scuola dove la prof insegna.

Tutti clienti che hanno risposto agli annunci pubblicati su siti web per incontri e ora tutti ascoltati come “persone informate sui fatti”. Anche se al momento non si può escludere che qualcuno di loro non rischi una denuncia per aver dichiarato il falso sulle autocertificazioni impiegate nel corso del lockdown.

I carabinieri infatti stavano già indagando (l’inchiesta ha preso il via un anno fa) e hanno monitorato e registrato tutti i movimenti dei clienti e della prof escort nelle case di appuntamenti, organizzate a Imperia.

Un giro d’affari da 8mila euro al mese

Come scrive Imperia Post, i militari dell’Arma stanno anche ricostruendo il giro di affari che ruotava attorno alla donna, l’insegnante dalla doppia vita, che ha 56 anni sulla quale per ora viene mantenuto il massimo riserbo. Pare che gli incassi si aggirino sugli ottomila euro al mese. Al momento ci sono due arresti, mentre la donna sarebbe parte lesa in quanto vittima di sfruttamento. (Fonte Imperia Post).