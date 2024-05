Uno studente dell’Istituto scolastico tecnico comunale di Rossano (Cosenza), non accettando il voto riportato durante un interrogazione, ha reagito in modo violento aggredendo un professore, colpendolo prima con un casco e poi con calci e pugni. Il docente è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre i carabinieri di Rossano stanno gestendo la denuncia presentata dalla preside dell’istituto. Questa aggressione segue di pochi giorni un altro episodio di violenza avvenuto al Liceo Vinci di Reggio Calabria, evidenziando un problema diffuso nelle scuole che dovrebbero essere luoghi di apprendimento e sicurezza.

Il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, esprime con amarezza il suo disappunto per il fatto che il sistema educativo sembra aver perso di autorevolezza, trasformando le scuole in luoghi teatro di episodi violenti anziché di formazione. Marziale sottolinea l’importanza che gli operatori scolastici recuperino l’autorevolezza e ridiano alla scuola il ruolo di luogo di formazione e crescita, anziché relegarla a una sorta di azienda-teatro da mostrare sui social per fini di marketing. È necessario un ripensamento profondo del sistema educativo per promuovere il rispetto e la convivenza pacifica all’interno delle scuole.