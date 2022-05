Prof si “struscia” sui banchi e chiama le studentesse “orsacchiotte”: indagato per molestie

Un professore di un istituto superiore di Lecce è indagato per molestie nei confronti delle sue studentesse. Secondo le accuse l’insegnante avrebbe chiamato le sue alunne “orsacchiotte”.

Le accuse

Secondo le accuse, racconta La Repubblica, il professore “chiamava alcune delle sue alunne ‘orsacchiotte’ mettendole in imbarazzo con battute allusive e maliziose davanti al resto della classe. Si lasciava andare a sguardi allusivi sul corpo delle studentesse, arrivando persino a strusciarsi sul banco delle ragazze”.

“Una delle allieve – si legge sul quotidiano – è stata sentita nel corso dell’incidente probatorio davanti alla giudice per le indagini preliminari Laura Liguori presso il Cepam di Lecce alla presenza della pm e di una psicologa che dovrà stilare una relazione finale per stabilire se le dichiarazioni della ragazza si possano ritenere effettivamente attendibili”.

La difesa del professore

Il professore per ora non è stato sospeso. L’avvocato Fabio Zecca, legale difensore del professore, precisa di aver chiesto alla dirigente dell’istituto di trasferire il docente dalla classe in cui sono stati denunciati i fatti ma la dirigente avrebbe risposto che al momento non ci sono ragioni per interrompere il suo percorso didattico.

“Le parole gentili rivolte a qualche sua alunna – si legge su Repubblica – avrebbero rappresentato un modo più confidenziale di insegnare (come fa un padre con una figlia): questa la versione del professore”.