ROMA – Aveva pubblicato sul web una “pratica” guida per fabbricare bombe in casa. Per questo un professore universitario di Ingegneria è finito a processo. E’ accusato di violazione della legge sulle armi. Il suo manuale, pubblicato presumibilmente in tempi non sospetti, spiegava per filo e per segno come maneggiare gli esplosivi, fabbricare detonatori a distanza e preparare il perossido di acetone, cioè la dinamite usata dai kamikaze dell’Isis.

Gli agenti della Digos si sono presentati a casa dell’uomo il 30 marzo 2016, appena una settimana dopo gli attentati di Bruxelles. Pensavano di stanare un aspirante terrorista, pronto a farsi saltare in aria e invece hanno trovato un insospettabile docente di 71 anni, ormai in pensione.

Poco importa se si trattava di un copia incolla, come inizialmente ha provato a difendersi il professore. Dinanzi alla legge italiana è comunque reato. Per i pm, si legge nel capo di imputazione, l’uomo avrebbe “addestrato e fornito per via telematica istruzioni sulla preparazione e sull’uso di materiali esplosivi e di congegni micidiali”. Gli inquirenti si soffermano in particolare sulle “modalità di preparazione e le accortezze da adottare nella realizzazione del perossido d’acetone, potente esplosivo primario e nella fabbricazione di un detonatore a distanza”.