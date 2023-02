Un professore di 47 anni che si uccide lanciandosi dalla finestra dell’istituto scolastico in cui lavorava a Licata, in provincia di Agrigento Secondo quanto si è appreso, soffriva di crisi depressive. Soccorso e portato prima nell’ospedale locale, ma poi, per la gravità delle ferite riportate, l’hanno trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ma è deceduto prima dell’arrivo nel nosocomio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Licata.

