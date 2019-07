BERGAMO – Dopo gli stadi e i concerti, arriva la proposta di nozze in aereo. Durante il volo Ryanair tra Orio al Serio (Bergamo) e Palermo un passeggero ha preso la parola dal microfono di bordo e si è dichiarato. “Volevo solo chiedere a questa hostess con cui sono fidanzato se mi vuole sposare”.

E subito sono scattati gli applausi tra gli altri passeggeri e la commozione della diretta interessata. Il ragazzo palermitano ha scelto questo metodo particolare per dichiararsi alla sua amata: in cabina si è inginocchiato mostrando l’anello. manco a dirlo lei ha detto sì lasciandosi andare a un bacio appassionato e sincero. Giusto il tempo dei complimenti e poi tutti ai loro posti in cabina.

A raccontare l’insolita proposta di nozze ai media siciliani è stato l’ex assessore comunale di Palermo, Agnese Ciulla, che era a bordo dell’aereo: “Ieri sera – racconta Agnese Ciulla -, volo Bergamo-Palermo. Solito clima anonimo fra passeggeri, bambini stanchi per il caldo, gratta e vinci e profumi in vendita. Sonnecchio. Ad un certo punto una voce palermitana maschile al microfono di bordo: “Scusate, vi rubo due secondi. Volevo solo chiedere a questa hostess con cui sono fidanzato da tanti anni, se mi vuole sposare”. Lui è un giovanissimo palermitano, lei una bella hostess. Così il romantico fidanzato della hostess in servizio sul volo si inginocchia e tira fuori scatolina con anello. Lei accetta di sposarlo e parte la festa mentre l’aereo si sta avvicinando all’aeroporto di Punta Raisi. Baci, applausi, cori di auguri e ancora applausi”. (Fonti: Agi, L’Eco di Bergamo)